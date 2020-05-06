Kovid-19, Tayland'da filleri doğal yaşam alanına döndürdü

BANGKOK (AA) - Tayland'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını için alınan önlemler nedeniyle turist sayısının düşmesi, milyonlarca kişiyi olumsuz etkilerken fillere yaradı.

Ticari fil kampları ve barınakları, turizm sektörünün salgından etkilenmesi ve yetersiz bütçe sebebiyle bakımlarını sağlayamadıkları 100'ün üzerinde fili doğal yaşam alanlarına bıraktı.

Tayland merkezli Fil Koruma Vakfı'nın başkanı Saengduean Chailert, çok sayıda turistik merkezde fillere kötü davranıldığına inandığını belirterek, daha iyi koşullara sahip olduğu gerekçesiyle hayvanların geri gönderilmesini desteklediklerini söyledi.

Londra merkezli Dünya Hayvan Koruma (WAP) örgütü, Tayland genelinde yaklaşık 2 bin evcil filin, sahiplerinin hayvanları besleyememesi sebebiyle açlık riski altında olduğunu bildirdi.

Filler günde ortalama 300 kilogram sebze ve ot yiyor.

Tayland'da Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 989'a yükselirken, salgın sebebiyle 55 kişi yaşamını yitirmişti.





Kaynak: AA