Kovid-19 tedavisi gören 3 MSB personeli sağlığına kavuştu
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 3 personelin iyileştiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Kovid-19 salgınına yakalanan 3 mesai arkadaşımızdan güzel haberler geldi. Hepsi Kovid-19 virüsünü yenmeyi başardı ve...
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 3 personelin iyileştiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kovid-19 salgınına yakalanan 3 mesai arkadaşımızdan güzel haberler geldi. Hepsi Kovid-19 virüsünü yenmeyi başardı ve yoğun bakım ünitesinden çıktı. Personelimize sağlıklı, güzel günler dilerken, gayretlerinden ötürü tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz."
Kaynak: AA
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