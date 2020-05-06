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  3. Kovid-19 tedavisi gören 3 MSB personeli sağlığına kavuştu

Kovid-19 tedavisi gören 3 MSB personeli sağlığına kavuştu

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 3 personelin iyileştiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Kovid-19 salgınına yakalanan 3 mesai arkadaşımızdan güzel haberler geldi. Hepsi Kovid-19 virüsünü yenmeyi başardı ve...

Kovid-19 tedavisi gören 3 MSB personeli sağlığına kavuştu

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 3 personelin iyileştiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 salgınına yakalanan 3 mesai arkadaşımızdan güzel haberler geldi. Hepsi Kovid-19 virüsünü yenmeyi başardı ve yoğun bakım ünitesinden çıktı. Personelimize sağlıklı, güzel günler dilerken, gayretlerinden ötürü tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA




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