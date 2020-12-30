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  3. Kovid-19 temaslısı karantinayı ihlal etti! Cezayı duyunca polis aracının camlarını indirdi

Kovid-19 temaslısı karantinayı ihlal etti! Cezayı duyunca polis aracının camlarını indirdi

Antalya'da temaslı olduğu nedeniyle karantinada olup sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan iki şahsa polis tarafından cezai işlem uygulandı. Çıkan arbedede bir polis aracının camı, atılan bir taşla kırıldı.

Kovid-19 temaslısı karantinayı ihlal etti! Cezayı duyunca polis aracının camlarını indirdi

Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesine bağlı Yeniemek Mahallesi 2594 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, temaslı olduğu için karantinada bulunan Y. G. (33) ile akrabası İ. G. (13) ile birlikte sokağa çıktı. Bu sırada bölgede denetim yapan polis ekipleri, ihlal yapan kişilere cezai işlem uyguladı. Şahısların yakınları ise polis ekipleriyle tartışmaya başladı. Bölgeye takviye istenmesi üzerine diğer ekipler de olay yerine geldi. Ekipler, kalabalığı evlerine gitmesi konusunda uyarırken, kim tarafından atıldığı belli olmayan bir taş, ekip otosunun camını kırdı.

Olay sonrası İ. G., Çocuk Şube ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, her iki kişiye de kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı. Ekiplerle, ceza yiyenlerinin yakınları arasındaki o kargaşa anlarıysa çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kovid-19 temaslısı karantinayı ihlal etti! Cezayı duyunca polis aracının camlarını indirdi

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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