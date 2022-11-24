Kovid-19 vaka artışları tedbirleri sıkılaştırdı! 25 Kasım'dan itibaren...

Kovid-19 tedbirlerini halen uygulayan ülkelerden biri olan Brezilya'da, 25 Kasım itibarıyla riskli grup için havalimanı ve uçaklarda maske takma zorunluluğu getirilecek.

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Kovid-19 vaka artışları tedbirleri sıkılaştırdı! 25 Kasım'dan itibaren...

Brezilya Sağlık Gözetim Ajansı (Anvisa), ülkedeki Kovid-19 yayılımı ve tedbirleri ile alakalı yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, 25 Kasım itibarıyla riskli grupların havalimanı ve uçaklarda maske kullanmalarının zorunlu hale getirileceği aktarıldı. Zorunluluğun uzmanların uzun görüşmeler neticesinde aldığı bir karar olduğu belirtilen açıklamada "Toplantının katılımcıları, epidemiyolojik verilerin özellikle toplu taşıma, havaalanları ve kapalı ortamlarda maske kullanımı gibi farmakolojik olmayan koruma önlemlerinin yeniden uygulanması gerektiğini vurguladı" ifadelerine yer verildi.

Kovid-19 vaka artışları tedbirleri sıkılaştırdı! 25 Kasım'dan itibaren...

VAKALAR İLKBAHAR VE YAZ AYLARINDA ARTIYOR

Vakaların mevsimlere göre artış ve azalış dağılımının da aktarıldığı açıklamada, Brezilya'da ilkbahar ve yaz aylarında vakaların arttığının gözlemlendiği, bunun nedeni olarak okul tatilleri, partiler ve havalimanlarında artan turist sayıları gösterildiği ifade edildi.

Son 6 haftada analiz edilen verilere göre, başkent Brasilia, Rio de Janeiro ve Sao Paulo şehirleri artış görülen büyük şehirler arasında yer alıyor.

Nüfusu 212 milyonu aşan Güney Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'da, Kovid-19 yaklaşık 35 milyon kişide görüldü ve virüs nedeniyle 689 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

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