Kovid-19 yüzünden ertelenen T-129 Atak helikopteri teslimatı gerçekleşti

Korona virüs önlemleri kapsamında teslimatı ertelenen 57. T129 ATAK helikopterinin Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini duyurdu.

SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 57. T129 ATAK helikopterinin Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini duyurdu.

Demir'in Twitter hesabında şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadelede en etkili unsurlarımızdan T129 ATAK Helikopterimizin 57'ncisini Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettik. Teröristleri inlerine gömmeye devam edeceğiz! Her şey vatan için."

Terörle mücadelede en etkili unsurlarımızdan T129 #ATAK Helikopterimizin 57'ncisini Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettik.



Teröristleri inlerine gömmeye devam edeceğiz!



HER ŞEY VATAN İÇİN ?? ?? ??#İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/slLoEBOsmK — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) June 25, 2020

SSB Başkanı Demir, Mayıs ayında, T-129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri’nin teslimatının ertelenmesi ile ilgili olarak “İtalya’daki durumdan ötürü (COVID-19) ATAK’ın teslimatları etkilendi. Ama bu Türkiye değil, yine yurtdışı kaynaklı bir aksaklık. Bu süreçten etkilenmeyen yok ama bu etkiyi minimum tutup stratejik projelerimizde aksamaya yol açmamasıyla ilgili çok net bir tavrımız ve duruşumuz var.” açıklamasında bulunmuştu.

ATAK Programı kapsamında, Türk Kara Kuvvetlerine 59’u kesin 32’si opsiyonel toplam 91 adet, İçişleri Bakanlığına ise 24’ü kesin 3’ü opsiyonel toplam 27 adet T129 ATAK Helikopteri teslim edilmesi planlanıyor.