Kovid-19'a yakalanan sağlıkçı: Nefes alamadığım için ağladığım, akciğerlerimde hasar kaldı!

İzmir'in Bergama ilçesinde görevli 112 sağlık personeli Halil Kılıç, 6 ay önce müdahale için gittiği hastanın pozitif olduğunu gizlemesi nedeniyle temas ettikten sonra koronavirüse yakalandı. Yaklaşık 28 günlük bir tedavi süreci geçiren Kılıç zor günlerin ardından sağlığına kavuştu ve görevine geri döndü.

Kılıç, "Yaklaşık 6 ay önce İzmir merkeze hasta getirdikten sonra dönüşte, yolda kalbi duran bir vatandaşa müdahale için yeni vakaya gittim. Vakaya gittiğimiz esnada yakınlarına ısrarla, hastaya neyinin olduğunu sormamıza rağmen bizden Covid olduğu gizlendi. Hastaya ileri yaşam desteği sundum. Hastamızı hayata tutundurma çabasındayken, ben de Covid’e yakalandım" dedi.

Tedavisini çok acılı geçirdiğini söyleyen genç sağlıkçı, Bu sürecin 14 günü hastanedeydim. İlk 14 gün inanılmaz ağır geçti, nefes alamadım. Soluk alabilmek için ağlamanın neler yaşattığını hissettim. İlk hafta ateşler içindeydim. Ateşim 39.5'lara kadar çıktı. Aldığım ilaçlar da etkisiz kalıyordu. Nefes alamadığım için ağladığım saatleri hatırlıyorum. O denli ağır bir travma geçirdim" ifadelerini kullandı.

Virüsün akciğerinde hasara yol açtığını belirten Halil Kılıç, "Çok hızlı hareket edemiyorum. Akciğerlerimde hasar bıraktı. Alkol ve sigara kullanmamama rağmen beni etkiledi. 'Bunu yaşayan bilir' derler ya o 14 günlük süreçte nefes alamadığım için ağladığım saatleri, her Covid'li hastayı görünce anlıyorum. Psikolojik travma olarak bu kalıyor. İnsanlara bu durumu anlatmak bazen hikaye gibi geliyor. O sıkıntıyı yaşamadan önce belki bizde bu durumu ciddiye almıyorduk ama bir nefes alabilmek için tüm bedenin zorlandığı o anı hatırladığım anda ne kadar sinsi ve kötü bir hastalık olduğunu görüyorum" şeklinde konuştu.