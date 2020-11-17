Koronavirüste bu semptoma dikkat! Yeni belirti göz kızarıklığı mı?

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemide virüsten kurtulmada en önemli koruyucunun maske olduğunun altını çizen doktorlar sık sık doğru maske kullanımı konusunda uyarılarda bulunuyor. Virüsün bir çok belirtisi olduğunu ifade eden doktorlar artık göz kızarıklığıyla da koronavirüse yakalanmış olabileceğimi belitiyor.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Arıcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının, temel belirtilerinden ateş, kuru öksürük, halsizlik başlamadan önce, soğuk algınlığı gibi vücutta hafif bir kırıklık hissedilerek, ateş ve kuru öksürük olmadan, göz kızarıklığıyla da başlayabileceğini ifade etti.