Kovid-19'un sebebini araştırmak için Çin'e giden DSÖ ekibinden çarpıcı açıklama: Vuhan'daki gıda pazarından çıktığına dair veri yok! Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün sebebini araştırmak için Çin'e giderek bölgede araştırmalarda bulunan Dünya Sağlık Örgütü ekibinden beklenmedik bir açıklama geldi. Ekip, salgının Vuhan'daki gıda pazarında çıktığına dair bir bulgu olmadığını belirtti.

1 14 Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenini araştıran Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti, virüsün Vuhan'daki gıda pazarından kaynaklandığına dair kanıt bulunmadığını bildirdi.