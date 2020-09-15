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  3. Kovidli genç kız ile temaslı babası hastaneden kaçtı

Kovidli genç kız ile temaslı babası hastaneden kaçtı

Kars'ta koronavirüs (kovid-19) testi pozitif çıkan kız ile ona temasta bulunan baba hastaneden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri baba ile kızı çok fazla uzaklaşamadan yakalayarak karantina altına aldı.

Kovidli genç kız ile temaslı babası hastaneden kaçtı

Kars'ta koronavirüs belirtileri gösteren genç kız ile babası hastaneye geldi. Genç kıza yapılan koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Kovid'li genç kız ile temaslı babası tüm uyarılara rağmen hastaneden kaçtı.

EVLERİNE GİDERKEN YAKALANDILAR

Harakani Devlet Hastanesi’nde Covid-19 testi pozitif çıkan yaşı küçük kız E.M. ile temaslı babası M.M. sağlık ekibinden kaçtı. Hastane yetkilileri durumu polise bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu baba ile kızının Digor Durağı mevkiinde olduğu tespit edildi.

Kovidli genç kız ile temaslı babası hastaneden kaçtı

HEM CEZA YAZILDI HEM KARANTİNAYA ALINDILAR

Polis E.M. ve M.M.’yi Digor Durağı mevkide yakalarken, bölgeye 112 ekipleri çağrıldı. Ambulansa alınan baba ile kızı Nuri Paşa Yurdu’na götürüldü.

Ayrıca karantina tedbirlerini ihlal eden E.M. hakkında gerekli idari yaptırım uygulanarak, adli işlem başlatıldı.

Kovidli genç kız ile temaslı babası hastaneden kaçtı

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Editör Ekibi


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