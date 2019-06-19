Kovulan işçi, ustabaşını bıçakladı, tüfeği çenesine dayayıp polise direndi

ANTALYA'da, restorandaki işine son verilen Tayfun K. (28), kovulmasından sorumlu tuttuğu ustabaşı Halil İbrahim Tunç'u göğsünden bıçakladı. Ayrıldığı restorana tekrar gelen Tayfun K., kapıda polisleri görünce elindeki av tüfeğini çenesine dayadı. Polisin silahı bırakması için 1,5 saatte ikna ettiği Tayfun K., gözaltına alındı.

Muratpaşa ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi Toroslar Caddesi 297 Sokak'taki restoranda paketleme yapan Tayfun K.'nin işine, birkaç gün önce son verildi. Tayfun K., bugün saat 14.00 sıralarında, restorana gelerek, kovulmasından sorumlu tuttuğu Halil İbrahim Tunç'u göğsünden bıçakladı. Tayfun K., olay sonrası restorandan ayrılırken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Tayfun K., kısa süre sonra evden av tüfeğini alıp, restorana döndü. Kapının önündeki polisleri görünce Tayfun K., silahı çenesine dayayıp, Halil İbrahim Tunç'un yanına gelmesini, sadece konuşmak istediğini, gelmezse intihar edeceğini söyledi. Asayişten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Demir, Tayfun K.'yi ikna etmek için uzun süre uğraştı. Eylemin sonlandırılamaması üzerine olay yerine Özel Harekat ekibi çağrıldı. Tayfun K., 1,5 saat sonunda silahı bırakması için ikna edilip, gözaltına alındı.

Sağlık görevlilerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Halil İbrahim Tunç'un ise tedaviye alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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DHA