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Köy ekmeğini bir yıldır zam yapmadan satıyor

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 15 yıldır ekmek üretimi yapan özel bir şirket, 1 yıldır köy ekmeğini aynı fiyattan satmaya devam ediyor.

Köy ekmeğini bir yıldır zam yapmadan satıyor

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 15 yıldır ekmek üretimi yapan özel bir şirket, 1 yıldır köy ekmeğini aynı fiyattan satmaya devam ediyor.

15 yıldır ekmek fabrikası işlettiğini belirten İzzet Akbulut, "Köy ekmeğini 1 yıldır, 3 buçuk liraya vermeye devam ediyoruz. Şuan her yerde 5 lira. Amacımız halkımızın en önemli gıdası olan ekmeği vatandaşlarımıza en uygun fiyatta vermeye çalışmak. Bölgemizde kaliteli buğdaylar yetişiyor. Kaliteli buğdaylardan yapılan un ile halkımıza hizmet ediyoruz. Bizler iş yerimizde çalışan 4 arkadaşlarımızla özverili bir şekilde çalışarak bu fiyatlardan vatandaşlarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Günlük bin 500 çarşı ekmeği, bin adet köy ekmeği üretip satıyoruz" diye konuştu.

Köy ekmeğini bir yıldır zam yapmadan satıyor

Köy ekmeğini bir yıldır zam yapmadan satıyor

Kaynak: İHA




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