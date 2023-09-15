Köy evleri göz kamaştırıyor

Depremin en çok hasara neden olduğu Adıyaman'da, tüm hızı ile süren köy evlerinden 3'ü tamamlandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Köy evleri göz kamaştırıyor

Depremin en çok hasara neden olduğu Adıyaman'da, tüm hızı ile süren köy evlerinden 3'ü tamamlandı.

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin ardından, vatandaşın barınma sorununu ortadan kaldırmak için harekete geçen devlet, bir taraftan kent merkezlerinde deprem konutlarını diğer taraftan köylerde köy evlerinin yapımını sürdürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesinde TOKİ ve Emlak Konut eliyle depremzedelere sıcak bir yuva kurmak için çalışmalar sürüyor.

Adıyaman'da yapılacak toplam 23 bin 640 köy evinin 6 bin 290'ının ihalesi yapılarak inşaat süreci başladı. Toplam 5 farklı tip halinde yapılan köy evleri brüt 140, 142, 143, 146, 153 metrekare, 3+1 olarak inşa ediliyor. Köy evlerinin yanında köylerde ahırı yıkılan üreticilere ahır da yapılacak.

Adıyaman merkeze bağlı Bağpınar köyünde evi yıkılan ve hasar gören 16 hak sahibi için başlatılan köy evlerinden 3'ü tamamlandı. Köylü vatandaşlar yapılan evleri inceledi. Köylü vatandaşlar yapılan evleri çok beğendi. Atatürk Baraj kıyısında yer alan Bağpınar'da yapılan köy evleri baraj manzarası, kalitesi ve güzelliği ile göz kamaştırıyor.

Bağpınar Köyü Muhtarı Bilal Yüksel, komşu köylerden evleri görmeye gelenlerin olduğunu belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Komşu köylerden gelip biten evlere bakıyorlar. Gelen de herkes beğeniyor, keşke bizde de yapılsa diyorlar. Onlarda böyle evler istiyor. Evler çok güzel, gelen herkes beğeniyor. Biran önce bitmesini ve diğerlerinin başlamasını bekliyoruz" dedi.

Evi gezen Abdullah Evren ise, evi çok beğendiğini ve çok sağlam yapıldığını kaydederek, "Evi beğenmemek elde değil. Çok sağlam evlerimiz yapıldı. Öyle bir demir koydular ki, inşaatı bizde muhtarımızla beraber takip ettik. Fakat biran evvel yerleşmemiz lazım. Hayvanlarımız daha dışarda, biran önce ahır yapılması da lazım" ifadelerini kullandı.

Ahmet Yılmaz ise, "Devlet bize buraları yapıyor. Gezdik, gördük hepsi de çok güzel. İnşallah bunun devamını da getirir. Biran evvel bizi bu sıkıntılardan kurtarır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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