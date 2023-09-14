Köy evlerinin teslimi için geri sayım başladı

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen yerlerden Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde köy evlerinin inşasında sona gelindi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Köy evlerinin teslimi için geri sayım başladı

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen yerlerden Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde köy evlerinin inşasında sona gelindi.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 11 ilde büyük çaplı yıkıma sebep oldu. Depremden en çok etkilenen ilçelerden biri de Nurdağı oldu. Yüzyılın felaketinin ardından depremzede vatandaşların barınma ihtiyaçlarını gidermek üzere çalışma başlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Villaları aratmayan görünümü ve alt yapı üstünlüğüyle görenleri kendine hayran bırakan köy evleri için inşa çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. Toplamda 7 köy ve 310 adet köy evleri projesinde sona gelinerek yüzde 70'inin tamamlandığı köy evlerinde alt yapı çalışmalarına da geçildiğini belirten Akan Bilir, köy evlerinde alt yapı çalışmalarına başlandığını ifade etti.

"Keyifle yaşanacak bir yaşam ortamı hazırlanıyor"

Köy evleri İnşaatları Saha Şefi Akan Bilir, "Şu an toplam 7 köyde 310 köy evi yapmaktayız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Şuan bulunduğumuz Gedikli köyünde toplam 47 tane ev ve 10 tanede ahır bulunmakta. Evler 3+1 ve 5 ayrı tipte oluşturuldu. Standart tek tip halinde oluşturulmadı. Depremzede vatandaşlarımıza keyifle yaşanacak bir yaşam ortamı hazırlanıyor" dedi.

"Köy evleri 9 şiddetindeki depreme dayanıklı"

Köy evlerinin depreme dayanıklı olduğunu belirten Bilir en kısa sürede teslim edeceklerini söyleyerek, "İnşaat alanında 2 vardiya olarak çalışıyoruz. En kısa sürede teslim etmek için fazlasıyla hızlı çalışıyoruz. Dediğim gibi en kısa sürede teslim etmeye başlayacağız. Çok bir zamanımız kalmadı. Mesela Gedikli ve Mesthöyük'te kaba inşaatlar bitti. Çevre düzenlemeleri de bittikten sonra teslimatını yapacağız. Toplam 310 köy evlerinin yüzde 70'i tamamlandı diyebiliriz. Depreme dayanıklı bu binalar karkas olarak, statik olarak çözülmüştür. Radye temel üzerine betonarme olarak yapıldı. 9 şiddetindeki depreme dayanıklı olarak hesaplanmıştır" ifadelerini kullandı.

"Köy evleri villalar ile eş değer güzellikte"

Evlerin villaları aratmayan görünümü ve alt yapı üstünlüğüyle şehirden köye geçişlerin hızlanacağına değinen Bilir, "Daha önce de söylediğim gibi şehirler yaşam olarak çok sağlıklı değil. Bu köyler şehirlere de yakın olduğu için insanlar buralara yaşamaya gelecek. Köylerimizde ter temiz hava var. Şehirden köylere geçiş hızlanacaktır. Villa olarak yapılan yerleri gezerseniz onlarla eş değer olduğunu hatta alt yapı ve dizayn olarak üstün taraflarını da rahatlıkla görebilirsiniz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MEB son dakika! Açık Lise geçiş şartları 2023 , açıklandı! Açık Öğretim Lisesi'ne geçiş kaldırıldı mı? Kimler açıkta okuyabilir?
MEB son dakika! Açık Lise geçiş şartları 2023 , açıklandı! Açık Öğretim Lisesi'ne geçiş kaldırıldı mı? Kimler açıkta okuyabilir?
Kuruluş Osman haftaya ekranlarda olacak mı? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?
Kuruluş Osman haftaya ekranlarda olacak mı? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?
Reeder Teknoloji halka açıldı! Halka arz gelirini yatırımlarda kullanacak
Reeder Teknoloji halka açıldı! Halka arz gelirini yatırımlarda kullanacak
Uzaylılar dünyada! Bilim insanlarından tüyler ürperten ifşa: 'Biz burada konuşurken gökyüzünde sayısız UFO dolaşıyor'
Uzaylılar dünyada! Bilim insanlarından tüyler ürperten ifşa: 'Biz burada konuşurken gökyüzünde sayısız UFO dolaşıyor'
Son Haberler
Denizli’de eski Honaz yolu yenileniyor
Denizli’de eski Honaz yolu yenileniyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nde bayrak değişimi
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nde bayrak değişimi
Yürekleri burkan cenaze: Kemikleri plastik kutunun içerisinde getirildi
Yürekleri burkan cenaze: Kemikleri plastik kutunun içerisinde getirildi
Pehlivan’dan öğrencilere dijital eğitim desteği
Pehlivan’dan öğrencilere dijital eğitim desteği
Flaş açıklama: İBB'den iki zam birden! İşte yeni su ve yurt fiyatları!
Flaş açıklama: İBB'den iki zam birden! İşte yeni su ve yurt fiyatları!
Uganda'da şaşkınlık veren olay! 7 kadınla birden evlenen adam eşlerine düğün hediyesi olarak bakın ne verdi?
Uganda'da şaşkınlık veren olay! 7 kadınla birden evlenen adam eşlerine düğün hediyesi olarak bakın ne verdi?
Avrupa diken üstünde: Enerji kıtlığı kapıda!
Avrupa diken üstünde: Enerji kıtlığı kapıda!
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?
Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?
Libya'dan dehşet verici görüntüler! Cesetler sokaklarda birikti, şimdide sağlık tehlikesi baş gösterdi
Libya'dan dehşet verici görüntüler! Cesetler sokaklarda birikti, şimdide sağlık tehlikesi baş gösterdi
Sen Türkülerini Söyle final yaptı! Şampiyon belli oldu!
Sen Türkülerini Söyle final yaptı! Şampiyon belli oldu!
Yabani dizisi yeni sezonda yerini aldı, Yabani dizisinin oyuncuları kimler? Yabani dizisinin konusu nedir?
Yabani dizisi yeni sezonda yerini aldı, Yabani dizisinin oyuncuları kimler? Yabani dizisinin konusu nedir?
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!