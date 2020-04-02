Köy girişinde nöbet tutarak vatandaşları koronavirüse karşı uyarıyorlar

ARTVİN (AA) - Artvin merkeze bağlı Sarıbudak köyünün sakinleri, köy girişinde nöbet tutarak vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaları konusunda uyarıyor.

Kovid-19'la mücadele kapsamında yapılan sosyal mesafenin korunması ve evde kal çağrılarının ardından 80 haneli Sarıbudak köyünde yaşayanlar da köylerini salgından koruyabilmek için önlem aldı.

Birkaç duba yerleştirdikleri köy girişinde dönüşümlü nöbet tutan köylüler, il dışından gelen araçlardaki vatandaşları 14 gün boyunca evden çıkmamaları ve insanlarla temas etmemeleri konusunda uyarıyor.

Köy muhtarı İrfan Beken, gazetecilere yaptığı açıklamada, baharın gelmesiyle Artvin merkez ve il dışında yaşayan hemşehrilerinin köye gelebileceklerini düşünerek önlem aldıklarını söyledi.

Köyde 150 civarında insan yaşadığını, yazın bu sayının dışarıdan gelenlerle 400'e kadar çıktığını belirten Beken, "Köy girişinde köye girişleri kayıt altına alarak, gelen vatandaşlarımızı kendilerini izole ederek insanlarla temas etmeleri yönünde uyarıyoruz. Bu virüsün köyümüze bulaşmasını istemiyoruz. Zor günlerden geçiyoruz. İnşallah bu zor günler de geçecek." dedi.

İrfan Beken, uygulamayı 2 gün önce başlattıklarını ifade ederek, il dışından gelenleri kolluk kuvvetlerine bildirdiklerini aktardı.

24 yaşındaki Semih Yalçın da günde 2 vardiya dönüşümlü olarak 2'şer kişi nöbet tuttuklarını kaydederek, "Gelenlerin ateşini ölçüyoruz. Kolonya ikram ediyoruz, uymaları gereken konuları kendilerine hatırlatıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA