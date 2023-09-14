Köy halkının 100 yıllık hayali gerçek oldu

Sivas'ın merkeze bağlı Gaziköy sakinlerinin 1 asırdır hayalini kurduğu yol asfaltlandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Köy halkının 100 yıllık hayali gerçek oldu

Sivas'ın merkeze bağlı Gaziköy sakinlerinin 1 asırdır hayalini kurduğu yol asfaltlandı. Asfaltlanan köy yolu köylüler tarafından sevinçle karşılandı.

Sivas kent merkezine 39 kilometre uzaklıktan bulunan Gaziköy'de yaşayan vatandaşların 100 yıldır yapılmasını beklediği köy yolu asfaltlanarak ulaşıma açıldı. 25 köyü birbirine bağlayan grup yolunun asfaltlanması köylüler tarafından sevinçle karşılandı. 6 kilometrelik köy yolu, Sivas İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerin hummalı çalışmaları sonucu yol ulaşıma açıldı.

"Vatandaşlarımız kaliteli yollarda seyahat imkânı bulacaklar"

Yol yapım çalışmalarını incelemek üzere Gaziköy'e gelen Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, İl Özel İdaresi ekiplerinden bilgiler aldı. Çalışanlarla bir süre görüşen Vali Şimşek, 2023 asfaltlama sezonunun sonuna geldiklerini ifade ederek, "Sivas; ülkemizin en geniş coğrafyaya sahip illerinden birisi. Bu anlamda toplam 7 bin 400 kilometrelik bir yol ağımız var. Bin 240 adet köyümüz var. İl Özel İdaremiz ile bu geniş coğrafyaya hizmet etmeye çalışıyoruz. Halkımızın mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bizler de şu an Banaz-Gaziköy arasında bulunan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceliyoruz. Bu yol önemli. Yaklaşık 25 adet köye hitap edecek bir grup yolu. Birçok vatandaşımızın kullanacağı yol güzergâhı. Bu yıl 104 kilometre asfaltlama gerçekleştirdik, 620 kilometrelikte yama çalışması yapmış olduk. Vatandaşlarımız tozu olmayan kaliteli yollarda seyahat imkânı bulacaklar" dedi.

"100 yıllık hayalimiz gerçek oldu"

Gaziköy muhtarı Osman Yıldırım ise yaptığı konuşmada, "100 yıllık hayalimiz gerçek oldu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bu yol 25 köyüm grup yolu, Yıldızeli-Tokat bağlantı yolu. Allah devletimize zeval vermesin. Eskiden tozdan gidilmiyordu, köstebek yuvasına dönmüştü. Araçlarımız, traktörlerimiz ayda bir sefer servislik oluyordu" ifadelerine yer verdi.

"Araçlarımıza hasar veriyordu, lastiklerimiz patlıyordu"

Köy sakinlerinden Ahmet Yiğit ise, İstanbul'da ikamet etmekteyim. Nisan ayında Sivas'a geliyorum. Gelip giderken bu yolu kullanıyorum. Bu yol yıllardır bizim hayalimizdi. Asfalt yoktu, tozdan, dumandan gidip gelemiyorduk. Araçlarımıza hasar veriyordu, lastiklerimiz patlıyordu. Devlet yetkililerimize teşekkür ederim. Vatandaşlar şimdi buradan sağlıklı gidiş geliş sağlayacaklar" diye konuştu.

Köy halkının 100 yıllık hayali gerçek oldu

Köy halkının 100 yıllık hayali gerçek oldu

Köy halkının 100 yıllık hayali gerçek oldu

Köy halkının 100 yıllık hayali gerçek oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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