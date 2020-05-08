Köy imamı, evden çıkamayan yaşlı adamın bahçesini sürdü

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Karbasan köyünde Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan yaşlı vatandaşın bahçesi köy imamı tarafından çapalama makinesiyle sürüldü.

Karbasan köyünde yaşayan 75 yaşındaki Mustafa Çınar, sokağa çıkma yasağından dolayı Köy İmamı Ahmet Deniz'den sebze ekimi yapacağı evinin önündeki bahçeyi sürmesini talep etti. Yaşlı adamın isteğini geri çevirmeyen İmam Ahmet Deniz, evin önündeki bahçeyi çapalama makinesiyle sürerek ekime hazır hale getirdi.

Bahçesini süren İmam Ahmet Deniz'e teşekkür eden Mustafa Çınar, "Eşimin kronik hastalığı var. Kendimde rahatsızım, sokağa çıkma yasağı da olduğundan bahçemi ne belleyebildim, ne de sürebildim. Talebim üzerine Köy İmamımız sağ olsun bizleri kırmayarak sebze ekimi yapacağım bahçemi sürüp ekime hazır hale getirdi. Kendisinden Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: İHA