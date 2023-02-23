Edirne'de cinayet! Köy kahvesinde, tüfekler patladı!

Dün Akşam saatlerinde Kumdere köyündeki kahvehanede yaşanan olayda; Recep T., aralarında daha önceden husumeti bulunan muhtar Hüseyin Karabatan amcası ve aynı zamanda kahvehaneyi işleten Hidayet Karabatan ile tartıştı.

TÜFEKLER PATLADI

Köylülerin araya girmeye çalıştığı sırada Recep T., elinde bulunan tüfekle ateş ederek muhtar ve amcasını başlarından vurdu. Amca ve yeğen kanlar içerisinde yere yığılırken, saçmaların isabet ettiği 2 kişi de yaralandı.





Kumdere köyü muhtarı Hüseyin Karabatan

Cinayet şüphelisi Recep T. olay yerinden kaçarken, köylülerin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

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Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde muhtar Hüseyin Karataban ve amcası Hidayet Karabatan 'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından İpsala Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olaydan sonra kaçan Recep T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.