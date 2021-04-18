Köy komple karantinaya alındı, Burdur Çamlık Köyü'nde 22 kişi temaslı

Burdur Çamlık Köyü'nde karantina uygulaması başlatıldı. Burdur'a Çamlık Köyü, Hacıbağ, Kavaklı ve Narlı Mahalleleri ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina altına alındı. Köyde 19 kişide koronavirüs vakasına rastlanılmasının yanı sıra köy halkından farklı hanelerde yaşayan 22 kişinin de temaslı olduğu öğrenildi. Çamlık Köyü'nün giriş ve çıkışları Jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Çamlık Köyü'nde 3 mahallenin karantinaya alınmasından dolayı, Isparta Antalya yolu güzergâhından Çamlık - Bucak yolu güzergâhı tamamen kapatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı