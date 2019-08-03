Köy Kuran Kursu öğrencilerinden çevre temizliğine destek

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutlubeyler köyünde muhtarlık tarafından başlatılan "Çevremizi ve Köyümüzü Temiz Tutalım" kampanyasına Kuran Kursu öğrencileri de destek verdi.

Kuran Kursu öğrencileri Köy İmamı Selahattin Aydın nezaretinde köy içini karış karış gezerek topladıkları çöpleri el arabalarına doldurup çöp konteynerlerine boşalttılar.

Örnek davranışlarından dolayı köy imamı ve Kuran Kursu öğrencilerine teşekkür eden Köy Muhtarı Halil Gülmez, "Muhtarlık olarak Kurban Bayramı öncesinde başlattığımız "Çevremizi ve Köyümüzü Temiz Tutalım" kampanyasına Kuran Kursu öğrencilerimizin de destek vermesinin köyümüzün temiz kalmasına ve gelecek nesillerin çevre temizliği konusunda daha bilinçli bir nesil olarak yetişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Kaynak: İHA