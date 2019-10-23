Köy meydanında geçirdiği kazada hayatını kaybetti

Bilecik'te, kullandığı patpat denilen aracın hâkimiyetini kaybeden 88 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı köyünde ikamet eden 88 yaşındaki Ali Rıza Mutlu, bir akrabasından gece 22.00 sularından misafirlikten patpat ile dönerken, köy meydanında aracın direksiyon hâkimiyeti kaybetti. Kontrol çıkan traktör ilk olarak köy meydanda demirden yapılan sundurmaya çarptı. Ağır yaralanan 88 yaşındaki Ali Rıza Mutlu ilk olarak Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşlı adam buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaşlı adamın ölüm haberi köyde büyük üzüntü ile karşılandı.

Kaynak: İHA