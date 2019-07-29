Köy meydanındaki cinayetin zanlısı tutuklandı

Bursa'da tarla yüzünden bir kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı.

Olay merkez Nilüfer'e bağlı Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sıkıntıları olduğu belirtilen 65 yaşındaki Rüstem Ö, birkaç yıl önce karıştığı ölümlü bir trafik kazası sonrası cezaevine girdi. Bu süre zarfında Rüstem Ö'nün köydeki tarlalarını Mustafa Toğrul (60) ile Ali Kesel (65) işlemeye başladı. Cezaevinden çıktıktan sonra Kesel ve Toğrul'a husumet beslemeye başlayan Rüstem Ö, dün akşam saatlerinde tarla yüzünden tartıştığı 2 kişiye yanındaki tabancayla ateş etti. Rüstem Ö'nün tabancasından çıkan kurşunlar Toğrul ve Kesel'in vücuduna isabet etti. Sağlık ekipleri, Toğrul'un hayatını kaybettiğini tespit ederken, ağır yaralı Kesel'i ise en yakın hastaneye sevk edildi.

Olayın ardından kaçan katil zanlısı Rüstem Ö. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Özay, adliyedeki ifadesinde, "Cezaevindeyken tarlamı ekip biçmişler. Bana kira vermediler ve tarlamı bırakmadılar. Köy meydanında tartışınca ateş ettim" dedi.

Kaynak: İHA