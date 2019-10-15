Köy okulları mektup kardeşliğinde buluştu

Kütahya Hisarcık Dereköy Ortaokulu 5.sınıf öğrencileri ile aynı il içerisinde yer alan Pazarlar ilçesine bağlı Sofular köyü Sofular Ortaokulu 5.sınıf öğrencileri arasında mektup kardeşliği başladı.

Dereköy Ortaokulu 5-A sınıfı öğrencilerinden Mustafa Akar, "Türkçe dersimizde Habibe öğretmenimiz bize edebi türlerimizden birisi olan mektubu anlattı. Birlikte mektup nasıl yazılır, yazarken nelere dikkat edilmelidir bunları öğrendikten sonra sınıfta çeşitli mektup yazma çalışmaları yaptık. Aynı memlekette olmamıza rağmen daha önce hiç adını duymadığım Sofular Ortaokulunda bizimde mektup kardeşimiz var ve bunun için çok mutluyuz cevabın gelmesi için sabırsızlanıyoruz" dedi

Türkçe öğretmeni Habibe Doğruoğlu, "Edebi türlerimizden birisi olan mektup, göndericisi ve alıcısı tarafından yazılıp okunduğu toplum kesimlerinde haberleşme işlevini yerine getirirken, aynı zamanda bu kesimlerin toplumsal gerçekliklerini, kültür düzeylerini, hayallerini, gündelik hayatta karşılaştıkları sorunları, ihtiyaç ve kaygılarını da dile getirirdi. Ancak bir el uzatımı kadar yakınlarında olan ve saniyeler içinde birbirlerinin sesini duymalarını, hatta yüzlerini görmelerini sağlayan haberleşme ve görüntüleme araçları mektuba başvurma gereğini ortadan kaldırdı.Öğrencilerimle mektup konusunu işledikten sonra güzide değerlerimizden birisi olan mektup unutulmasın, çocuklar tarafından bilinsin istedim" diye konuştu.

Kaynak: İHA