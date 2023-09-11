Köy okulları önüne yaya ve okul geçidi yapılıyor

Afyonkarahisar Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın eğitime, özellikle de köy okullarına yönelik destekleri devam ediyor. Bu çerçevede okulu bulunan köylerde yaya ve okul geçidi çalışması yapıldı.

Çocuklarda trafik bilincinin oluşması, trafik kurallarının küçük yaştan aşılanması ve bu konuda farkındalık oluşturulması amacıyla Vali Yiğitbaşı'nın talimatıyla köy okullarının giriş çıkışları ve çevrelerinde yaya geçitleri yapıldı. Araç sürücülerinin yaya ve okul geçidine yaklaşırken, güvenle yavaşlayabileceği ya da durabileceği uygun mesafe göz önüne alınarak uyarılmasını sağlayacak "Önce Yaya" görselleri şeritlere ve geçiş çizgilerinin önüne uygun şekilde çizildi. 6 Eylül tarihinde başlayan çalışmalar 22 Eylül'de tamamlanacak. Başmakçı "da 14, Bayat'ta 1, Bolvadin'de 8, Çay'da 14, Dazkırı'da 16, Dinar'da 14, Evciler "de 5, İscehisar'da 6, Sandıklı'da 13, Sinanpaşa'da 9, Sultandağı'nda 3, Şuhut'ta 15 köy olmak üzere 84 okul geçidi, 43 yaya geçidi olarak toplam 127 okulda yaya ve okul geçidi yapılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)