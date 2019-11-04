Köy okuluna bilişim sınıfı

Bingöl'de bir köy okulunda Bilişim Teknolojileri sınıfı açılırken öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi.

YT Üniversitesi idareci ve öğrencileri, Solhan ilçesine bağlı Yenibaşak Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri için Bilişim Teknolojileri sınıfı açtı. Daha sonra Türk Kızılay Güngören Şube Başkanlığının hazırladığı çeşitli hediyeler öğrencilere dağıtıldı. Açılışa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali İhsan Yanılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Nihat Doğu, YT Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Yüksel Karahan, Türk Kızılayı Güngören Şube Başkanı Erhan Tan, Bingöl Şubesi personelleri ve yöre halkı katıldı

İstanbul'dan gelip köylerindeki öğrencilerin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında katkı sağlayanlara teşekkür eden Okul Müdürü Harun Orman,"Bu bağışın okullarımızın eğitimine katkı sunacağına ve daha da önemlisi öğrencilerimiz arasındaki kardeşlik bağını güçlendireceğine de inanıyorum. Açılışını yaptığımız bu laboratuvar sınıfının okulumuz öğrencileri için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA