Köy okulunda bilim fuarı düzenlendi

Adıyaman İndere (Zey) Köyü Ortaokulunda bilim fuarı düzenlendi.

Merkeze bağlı İndere Köyü Ortaokulunda düzenlenen bilim fuarına Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, emniyet müdür yardımcıları katıldı. Bilim fuarında öğrencilerin hazırlamış oldukları projeler tek tek incelendi. Okul Müdür Yardımcısı Ramazan Ünal, okulun daha çok bilimsel projelere imza atabilmesi için ellerinden gelen bütün çabayı gösterdiklerini söyledi.

Kaynak: İHA