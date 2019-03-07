Köy okulunda tasarım ve beceri atölyeleri açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 eğitim vizyonunda yer alan ve tüm okullarda kurulması hedeflenen, öğrencilerin tasarlama ve uygulama becerilerini geliştirecek tasarım ve beceri atölyeleri Çayhan İlk ve Ortaokulu'nda açıldı.

Kaymakam Osman Bilici ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak'ın da eşlik ettiği 13 farklı atölyede öğrenciler maharetlerini konuşturdu.

Bilim, sanat, spor ve kültür odaklı etkinliklerin yer aldığı tasarım ve beceri atölyelerinde öğrencilerle yöresel oyunlar oynayan Kaymakam Bilici misket oynayarak öğrencilerle dans etti. Ebru sanatı, çamur-alçı-seramik, boyama, drama, dans, zeka oyunları, sokak oyunları, resim, iplik ve fotoğrafçılık alanlarında açılan ve öğrencilerin tasarlama ve uygulama becerilerini geliştirecek çok sayıda setin yer aldığı tasarım ve beceri atölyeleri hakkında okul müdürü Murat Işık'tan bilgi alan Kaymakam Bilici, atölyeleri tek tek gezdi. Atölyeleri gezdikten sonra öğretmenlerle toplantı yapan Kaymakam Bilici, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 eğitim vizyonunu çok önemsediğini ve değerli gördüğünü söyledi. Kaymakam Bilici, tasarım ve beceri atölyeleri sayesinde öğrencilerin hem eğelenerek hem de öğrenerek sanatsal, problem çözme, öz güven gibi yeteneklerini keşfederek kendilerini ve çevrelerini tanıyacaklarını belirtti. Her zaman öğretmenlerin ve öğrencilerin yanında olacaklarını kaydeden Kaymakam Bilici, Çayhan İlk ve Ortaokulu'nun tasarım ve beceri atölye çalışmalarıyla ilçede örnek ve öncü olduğunu vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İHA