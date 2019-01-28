Köy yollarında iyileştireme çalışmaları sürüyor

İl Özel İdaresi tarafından köylerde köy içi, arazi ve güvenlik yollarındaki iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Metin Karakuş, yaptığı açıklamada, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Ramazan Sümer ile birlikte yol şube ekipleri Süngütepe(Bavuk)köyündeki Köy içi, Arazi ve güvenlik yollarındaki iyileştirme çalışmalarını yerinde incelediklerini ifade ederek, köylerde çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kaynak: İHA