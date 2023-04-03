Koya Tsuchihashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koya Tsuchihashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Koya Tsuchihashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Koya Tsuchihashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Koya Tsuchihashi 25 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 土橋 公哉 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Koya Tsuchihashi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Urawa Red Diamonds U18 futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Koya Tsuchihashi'nin Urawa Red Diamonds U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Koya Tsuchihashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Koya Tsuchihashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Koya Tsuchihashi şuan Urawa Red Diamonds U18 takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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