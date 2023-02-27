Koya Yuruki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koya Yuruki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Koya Yuruki kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Koya Yuruki ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Koya Yuruki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koya Yuruki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Koya Yuruki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koya Yuruki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Koya Yuruki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Koya Yuruki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Koya Yuruki 3 Temmuz 1995 tarihinde Yokohama, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 汰木 康也 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Koya Yuruki Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Koya Yuruki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vissel Kobe futbol takımında oynamaktadır. Vissel Kobe takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Koya Yuruki'nin Vissel Kobe ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Koya Yuruki Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/koyayuruki25

http://www.instagram.com/koya_yuruki/

Koya Yuruki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Koya Yuruki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Koya Yuruki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Koya Yuruki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2014 yılında Monte. Yamagata

5 Ocak 2019 yılında Urawa Reds

9 Ocak 2022 yılında Vissel Kobe

Koya Yuruki kimdir

Koya Yuruki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Koya Yuruki şuan Vissel Kobe takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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Koya Yuruki nereli

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