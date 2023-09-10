Köyceğiz Masa Tenisi Zafer Kupası sahiplerini buldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Zafer Kupası Masa Tenisi Turnuvası gerçekleştirildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Köyceğiz Masa Tenisi Zafer Kupası sahiplerini buldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Zafer Kupası Masa Tenisi Turnuvası gerçekleştirildi.

Köyceğiz Kaymakamlığı, Köyceğiz Belediye Başkanlığı, Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün destekleriyle Köyceğiz Spor Kulübü tarafından düzenlenen Zafer Kupası Masa Tenisi Turnuvası tamamlandı. Bin kişilik Köyceğiz Yeni Kapalı Spor Salonu'nda yapılan Köyceğiz Spor Kulübü Zafer Kupası Masa Tenisi Turnuvası'na 5-10, 11-20, 21-40, 41-60, 61 üstü yaş kategorilerinde bulunan sporcular katıldı. Sporcuların dereceye girmek için büyük mücadeleler sergilediği turnuva sonunda kupa ve madalya töreni düzenlendi.

Kulüp Başkanı Tarkan Öztürk yaptığı açıklamada, "Köyceğiz Spor Kulübü Zafer Kupası Masa Tenisi Turnuvası'nın 9 Eylül'de yapılması ayrı anlam ve önem kattı. Zaferimizin 100. yıl dönümünü, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı ve 9 Eylül İzmir'in kurtuluş gününü büyük bir zaferle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık yazan tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyoruz. Turnuvamıza destek veren Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan Köyceğiz Kaymakamımız Mustafa Maslak Gençlik ve Spor İl müdürümüz Musa Kazım Açıkbaş ve İlçe Spor Müdürümüz Mehmet Kaleli ve görevlilerine, Masa Tenisi İl Temsilcimiz Ahmet Niyazi Çağlar ile İl Hakem Kurulu Başkanı Tuncer Sarıyar'a çok teşekkür ederiz. Turnuvaya katılarak bizleri onurlandıran tüm antrenör ve sporcularımızın her birine de ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Turnuvanın mimarları, özveriyle turnuvanın en iyi şekilde düzenlenmesini sağlayan Veteranlarımız Ahmet Şahan, Mustafa Baydemir, Osman Günal, Halis Bozdoğan, Zeki Özer abilerimize, turnuvamıza sponsor olarak destek veren Hamza Güldağ, Orhan Merpez ve Mustafa Özkaya "ya katkılarından dolayı minnettarız" diyerek dereceye gire sporcuları tebrik etti.

Köyceğiz Masa Tenisi Zafer Kupası sahiplerini buldu

Köyceğiz Masa Tenisi Zafer Kupası sahiplerini buldu

Köyceğiz Masa Tenisi Zafer Kupası sahiplerini buldu

Köyceğiz Masa Tenisi Zafer Kupası sahiplerini buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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