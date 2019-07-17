Köyceğiz'de orman yangını (2)
Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı belirlenen yangında, 2 hektarlık alan kül oldu. Muğla Orman Bölge Müdürü Enver Aydın, "Yangına 11 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 6 su tankeri, 1 iş makinesi, 4 helikopter, 8 teknik personel, 3 memur, 65 yangın söndürme işçisi ve 10 mükellef, söndürme çalışmalarına katıldı. Yıldırım kaynaklı yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.
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DHA
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