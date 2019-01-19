Köyceğiz’de ormanlık alanda ceset bulundu

Köyceğiz'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Akköprü Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda vatandaşlar bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin Eşref Karadoğan'a (58) ait olduğu tespit edildi.

Karadoğan'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Karadoğan'ın sabah saatlerinde evinden ayrılarak ormanlık alana gittiği ve yüzde 50 engelli olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA