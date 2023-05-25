Köyde çıkan yangında 3 ev küle döndü

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir köyde çıkan yangında 3 ev yanarak kullanılmaz hale geldi.

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Köyde çıkan yangında 3 ev küle döndü

Kastamonu'nun ilçesi olan Cide de meydana gelen yangın sonucu 3 ev kullanılamayacak duruma geldi.

Gece saatlerinde gerçekleşen olay, Cide'nin Konuklar isimli köyünde meydana geldi. Toplanan bilgiler, köyde nedeni belirlenemeyen bir şekilde evde yangın çıktı. Bu gizemli başlayan yangın, yakında bulunan diğer 2 eve de hızlı bir şekilde sıçradı. Bu durumu gören vatandaşlar, yangını 112 arayarak bildirdi. Olay yerine orman ekipleri ve itfaiye sevk edildi.

Olay yerine intikal eden ekipler yangını söndürme çalışmalarına hızla başladı. müdahaleler sonucu ekipler yangını saatler sonra kontrol altına alabildi. Bu yangın sonucunda alevler içinde kalan 3 ev kullanılamaz hale geldi.

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