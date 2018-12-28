Köyde doğum yapan anne ve bebeği için UMKE'den 12 saatlik operasyon

VAN'ın Başkale ilçesinde, yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan Çakırdoğan Mahallesi'nde yaşayan ve doğum sancısı başlayan İpek Aslan (27), köydeki kadınların yardımıyla doğum yaptı. Bölgeye ulaşan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Aslan ve bebeğini 12 saat süren operasyonla hastaneye ulaştırıldı. Annenin durumunun iyi, bebeğin ise kritik olduğu öğrenildi.

Başkale ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Çakırdoğan Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi İpek Aslan'ı doğum sancısı tuttu. 3'üncü çocuğuna gebe olan Aslan'ın sancıları artınca, yakınları sağlık ve karla mücadele ekiplerini arayarak yardım istedi. Bölgeye karla mücadele ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kar ve tipi yüzünden kapalı olan mahalle yolunun açılması için ekipler yoğun çalışma başlattı. Ekiplerin yolu açması üzerine sağlık ekipleri mahalleye ulaştı. Ekipler mahalleye ulaşıncaya kadar Aslan, erkek bebek dünyaya getirdi. Doğum sonrası sancıları dinmeyen, Aslan'a ilk müdahale UMKE ekipleri tarafından evinde yapıldıktan sonra, UMKE aracına bindirilip yola çıkıldı. 12 saat süren zorlu kurtarma operasyonuyla Aslan ve bebeği Başkale Devlet Hastanesi'ne ulaştırılarak, tedaviye alındı. Anne Aslan'ın sağlık durumunun iyi, yeni dünyaya gelen bebeğinin sağlık durumunun ise kritik olduğu belirtildi.

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DHA