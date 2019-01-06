Köyde fenalaşan hastanın imdadına paletli ambulans yetişti

Kırıkkale'de köyde fenalaşan yaşlı adamı almaya giden ambulans yolda kara saplandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarılan ambulans, yoğun kar ve tipi nedeniyle daha fazla ilerleyemeyince kar küreme araçları eşliğinde yaşlı adam UMKE ekipleri tarafından paletli ambulansla hastaneye yetiştirildi.

Kırıkkale'de yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Sulakyurt ilçesine bağlı Sarıkızlı köyünde yaşayan 68 yaşındaki Şükrü Sayılır'ın hipertansiyon, ateş ve halsizlik şikayeti nedeniyle yakınları tarafından ambulans çağrıldı. Hastayı evinden almak için yola çıkan ambulans Ağaylı köyü tepesinde kara saplandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından kar küreme araçlarıyla ambulans saplandığı yerden çıkarıldı. Yoğun tipi nedeniyle ambulans daha fazla ilerleyemeyince yaşlı adamı kurtarmak için paletli ambulans ile UMKE ekipleri seferber oldu. Tipi nedeniyle yolda gitmekte zorlanan sağlık görevlilerinin köye gidebilmesi için kar küreme araçlarıyla, köyde mahsur kalan hastaya ulaşılabildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sulakyurt Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam tedavi altına alındı.

Merkez ve ilçeye bağlı köy yollarında kar küreme çalışmalarını sürdüren ekipler, dondurucu hava ve zorlu arazi şartlarında 24 saat boyunca görev yapıyor.

Kaynak: İHA