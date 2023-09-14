Köyde kurulan Kültür Evi’nde yüzyıllık eşyalar sergileniyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Poyra Köyü'nde köylüler tarafından kurulan Kültür Evi görenleri hayran bırakıyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Köyde kurulan Kültür Evi’nde yüzyıllık eşyalar sergileniyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Poyra Köyü'nde köylüler tarafından kurulan Kültür Evi görenleri hayran bırakıyor.

15 yıldır topladıkları eski eşyaları kurdukları kültür evinde sergileyen köylüler, amaçlarının dedelerinin ve ninelerinin kullandıkları ve günümüzde nadir bulunan eşyaları gelecek nesillere aktarmak istediklerini belirttiler. Kültür Evi'nde, o yıllarda günlük hayatta kullanılan eşyalar, tarım aletleri, kıyafet gibi çeşitli ürünlerin bulunduğunu söyleyen Köy Muhtarı Muharrem Poyraz, bu eşyaların kültürel yönden çok değerli ve kıymetli olduğunu söyledi.

"Bizim için kıymetli ve hepsinin bir anısı var"

Poyraz, açıklamasında, "Burada müzemizin başlangıcımızda Fehmi Nilüfer arkadaşımız bundan 15 yıl önce bunları toplamaya başladı. Bunlar hep köyümüzde dedelerimizden ninelerimizden kalan onların kullandığı eşyalar. Şimdi yeni gençler tabii ki bunların genelini bilmiyor. Biz biliyoruz da gençler bunları görsün, bilsin diye bunları ziyan etmemek için böyle kültür evi gibi düşündük. Fakat burayı geliştireceğiz, daha güzel yapacağız inşallah. Köyümüzde müzemiz var diye gururla gösteriyoruz. Bizim için kıymetli ve hepsinin bir anısı var. Bu ürünleri günümüze kadar taşıdık. Bundan sonra yeni nesillere aktaracağız. Onlarda inşallah sonraki nesillere bunları taşıyacaklar. Bunları böyle unutturmayacağız, yaşatacağız" dedi.

Köyde kurulan Kültür Evi’nde yüzyıllık eşyalar sergileniyor

Köyde kurulan Kültür Evi’nde yüzyıllık eşyalar sergileniyor

Köyde kurulan Kültür Evi’nde yüzyıllık eşyalar sergileniyor

Köyde kurulan Kültür Evi’nde yüzyıllık eşyalar sergileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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