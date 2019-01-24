Köyde Sütotu projesi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Karapelit köyünde Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi kapsamında 260 dekar alanda Sütotu ekimi yapılacağı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Özel İdare ve Genel Bütçe Kaynaklı projelerin tanıtım toplantıları kapsamında Karapelit köyünde Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi çerçevesinde küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan üreticilerin kaba yem sorununa çözüm olarak önerilen "Sütotu" konulu çiftçi eğitim toplantısı düzenledi.

Tek yıllık buğdaygillerden özel bir kaba yem bitkisi olan Sütotu ekimi ile ilgili düzenlenen toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kurt, İl Genel Meclisi üyesi Osman Oral, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Temel ile İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri katıldı.

Hayvansal üretimde yüksek yem maliyeti problemini çözemeyen hiçbir üreticinin hayvancılıktan istenilen düzeyde verim alamayacağına vurgu yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kurt; kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanması konusunda, Karapelit köyünde 260 dekar alanda 165 yetiştiricinin faydalanacağı, geniş yapraklı, çok lezzetli ve kolay sindirilebilen yüksek et ve süt artışı sağlayan, tek yıllık buğdaygiller yem bitkisi Sütotu projesi uygulanacağını belirtti.

Proje tutarının 81 bin 250 TL olduğunu ifade eden Mustafa Kurt, "Bitki ekimi hem sonbahar, hem de ilkbahar da yapılmaktadır.

Ekiminden biçimine kadar İl ve İlçe Müdürlüğü teknik personeli yetiştiricilerimizin her zaman yanındadır. Projenin yöre çiftçisine hayırlı uğurlu olması temenni ediyorum" dedi.

"YEM BİTKİSİ SÜTOTU"

Sütotu (Ryegrass) tek yıllık buğdaygillerden olan özel bir kaba yem bitkisidir. Kurak arazilerde 2-3, sulak arazilerde ise 5-6 biçim yapılabilmektedir. Enerji ve protein değeri çok yüksek olan sütotu yeşil ot olarak yedirildiği gibi kuru ot olarak ve silajı yapılarak da değerlendirilir. Dekara 5 kg olarak atılan tohumun ekim derinliği 1,5 ile 2 cm arasındadır. Sütotu (Reygras) ile dekardan 10-15 ton yeşil ot, 2-4 arası ise kuru ot alınabilmektedir. Oldukça yüksek verime ve kaliteye sahip Sütotu yem bitkisi dünyada ve ülkemizde ekimleri hızla yaygınlaşmaktadır.

Kaynak: İHA