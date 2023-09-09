Köyde üretiyor, siparişlere yetişemiyor

Muğla'nın Menteşe İlçesi kırsal Yenice Mahallesinde Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinden emekli Figen Özsoy, emeklilik hayatı yaşamak yerine dikiş, nakış ve baskı makinesi ile hem ekonomiye katkı veriyor, hem de zamanını değerlendiriyor.

54 yaşında emekli olduktan sonra kursuna gittiği biçki, dikiş, baskı ve nakış kursu sonrası küçük bir makine ile başladığı işinde şimdi siparişlere yetişemiyor. Denizli ve İstanbul'dan aldığı değişik renk ve desendeki rule bezleri siparişlere göre kesiyor, dikiyor ve istenilen renkte logosu ile baskı yapıyor.

Eski Yenice Mahalle Muhtarı olan eşi Azer Özsoy ile birlikte kendilerine ait evin bir bölümünü üretime ayıran Özsoy, ayda 2 bin ile 3 bin arasında baskılı, baskısız bez çanta, tekstil ürünü üretiyor. Özsoy, siparişe yetişemedikleri zaman ise komşularından destek alıyor.

Figen Özsoy, "Emekli olduktan sonra zamanımı değerlendirmek için baskı dikiş, nakış işine başladım. Küçük siparişler ile başladığım iş sonrası siparişler artmaya başladı. Severek de yaptığım bir iş olunca birçok kooperatif ile irtibata geçtik ve siparişler artmaya başladı. Özellikle Marmaris'ten çok sayıda sipariş alıyoruz. Hediyelik çanta başta olmak üzere düzenli olarak Marmaris'e ürün gönderiyoruz. Marmaris Belediyesi'nin de küçük bez çantalarının kesimi, dikimi ve baskısını yapıyoruz. Şu anda elimizde 3 dikiş makinası, 1 overlok makinası, 1 baskı makinası, bir de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Başkanlığına başvurarak 100 bin lira hibe destek ile nakış makinası aldım. Nakış makinası ile tişört baskısı da yapmaya başlayacağız" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)