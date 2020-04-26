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  3. Köydeki karantinadan kaçtı para cezası yedi

Köydeki karantinadan kaçtı para cezası yedi

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde karantinadan kaçarak başka bir köye geçen 1 kişiye idari para cezası kesildi.

Köydeki karantinadan kaçtı para cezası yedi

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde karantinadan kaçarak başka bir köye geçen 1 kişiye idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünün karantinaya alınmasının ardından köyden kaçak yolları kullanarak başka bir köye kaçan kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Karantinadan kaçan kişi, yeniden Taşkınpaşa köyüne götürülürken, 3 bin 150 lira idari para cezası yazıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA




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