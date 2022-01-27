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  3. Köydeki köprüyü çalmışlardı! Hırsız muhtar ve demirleri alan hurdacı yakalandı!

Köydeki köprüyü çalmışlardı! Hırsız muhtar ve demirleri alan hurdacı yakalandı!

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, köydeki köprünün demirlerini satan muhtar ve demirleri alan hurdacı tutuklandı.

Köydeki köprüyü çalmışlardı! Hırsız muhtar ve demirleri alan hurdacı yakalandı!

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Alatarla köyünde bulunan ve 11 Ağustos 2021'de Kastamonu genelinde yaşanan sel felaketinde zarar görmesi nedeniyle taşıt trafiğe kapatılan köprünün demir korkuluklarının çalındığının anlaşılması üzerine, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri çalışma başlattı.

KÖY MUHTARI ÇALDI

Araştırma sonucunda köprünün demir korkuluklarının köy muhtarı K.K. tarafından çalındığı ve parçalara ayrılarak satıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan K.K, demirleri hurdacılık yapan A.K'ye sattığını söyledi.

Köydeki köprüyü çalmışlardı! Hırsız muhtar ve demirleri alan hurdacı yakalandı!

2 TON DEMİR

Jandarma, yakalanan A.K'nin evinde yaptığı aramada 2 ton demir ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.K. ve A.K, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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