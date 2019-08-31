Köyler Arası Futbol Turnuvasının şampiyonu Çavuşlu oldu

Toroslar Belediyesi'nin bu yıl 12'ncisini düzenlediği Gençlik Kupası Köyler Arası Geleneksel Futbol Turnuvasının şampiyonu Çavuşlu takımı oldu.

Bu yıl 97'nci yıl dönümü kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen final müsabakasında Çavuşlu, Kavaklıpınar'ı 2-0 yenerek birinci oldu. Ayvagediği Mahallesindeki futbol sahasında oynanan turnuvanın 3'üncülük maçı ve final müsabakasını; Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mithat Ertaş ve çok sayıda sporsever izledi.

"Kazanan birlik ve beraberlik oldu"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından bir konuşma yapan Başkan Yılmaz, tüm sporseverlere katılımlarından dolayı teşekkür etti. Yılmaz, "Hamit Tuna başkanımızın başlattığı, bizim de devam ettirdiğimiz Köyler Arası Geleneksel Futbol Turnuvamızın bu yıl 12'ncisini gerçekleştirdik. Futbol; kitleleri birleştiren, heyecanlandıran, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutan bir spor dalıdır. Toroslar Belediyesi olarak spora olan desteklerimiz artarak devam edecek. Heyecanla devam eden bu turnuva, Toroslarımız tarafından benimsenmiş bir etkinliğimiz. Önemli olan fair play ölçüsünde bir mücadele vermektir. Neticede bir takım şampiyon olacak ama birlik ve beraberliğimiz ve Toroslarımız kazanacak. Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza ve gençlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Yılmaz, 46 takımın katılımıyla düzenledikleri turnuvada 122 maçın oynandığını ve toplamda 482 golün atıldığını da söyledi.

Arpaçsakarlar'ı 3-0 mağlup eden Tırtar'ın üçüncü olduğu turnuvada final müsabakasına geçildi. Yılmaz, Çavuşlu ve Kavaklıpınar arasında oynanan final maçının başlama vuruşunu yaparak, takımlara başarılar diledi. Rakibini 2-0 yenen Çavuşlu takımı, şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Turnuva sonunda ilk 3'e giren takımlara kupa ve madalya, gol kralına, en iyi kaleciye, en iyi kaptana, en iyi kenar yöneticisine ve en centilmen takıma ödülleri verildi.

Başkan Yılmaz, programın ardından Mersin Motosiklet Spor Kulübü'nün organize ettiği 30 Ağustos Zafer Bayramı Kortejinde motosiklet tutkunları, izciler ve sporseverler ile bir araya geldi. Korukent Mahallesinde bulunan Toroslar Belediyesi Prof. Dr. Aziz Sancar Gençlik Merkezi önünden başlayan kortej öncesi Yılmaz, tüm katılımcılarla sohbet ederek, böyle anlamlı bir organizasyonda yer aldıkları için teşekkür etti.

Kaynak: İHA