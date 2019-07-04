Köylerde çocuklar ‘Bilim, Doğa ve Sanat’ ile buluşturuldu

Bartın Üniversitesi öğretim elemanları, TÜBİTAK tarafından desteklenen "O Köy Bilim Köyümüzdür" projesi kapsamında köylerde kamplar kurarak, çocukları bilim, doğa ve sanatla buluşturdu.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Bekir Güler'in yürütücüsü olduğu "O Köy Bilim Köyümüzdür" projesi tamamlandı. TÜBİTAK-4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı kapsamında desteklenen projeyle Dr. Güler ile birlikte öğretim elemanları ve öğretmen adaylarından oluşan ekip tarafından Bartın'ın Ulus ve Kurucaşile ilçeleri ile merkeze bağlı bazı köylerde "Bilim, Doğa ve Sanat" kampları kurdu. Eskişehir, İstanbul, Ankara, Denizli, Van gibi birçok ilden başvuru olmasına rağmen sadece Bartın'dan 170 öğrencinin yer alabildiği projeyle, çocuklar ve aileleri eşsiz doğa güzellikleri arasında düzenlenen etkinliklere katıldılar.

Çocuklar eğlenerek öğrendiler

'O Köy Bilim Köyümüzdür" sloganı ile köy köy dolaşan proje ekibi, çocuklara doğadaki bilim ve sanatı deneyimlemelerini sağlayan etkinlikler düzenledi. Sorgulamaya dayalı etkinlikler yoluyla bilgi ve becerilerini geliştiren, sanat atölyelerinde yenilikçiliklerini ortaya koyan öğrencilere ebeveynleri de eşlik etti. Eğlenerek öğrenen öğrenciler, bilim ve sanat etkinliklerinin yanı sıra, oyun ve spor aktivitelerine ve proje ekibi eşliğinde doğada gözlemlere katıldılar.

"Bilim ve sanatı çocukların ayağına getirdik"

TÜBİTAK tarafından desteklenen projeye Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü, Bartın İl Sağlık Müdürlüğü ile Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın da katkı sağladığını belirten Arş. Gör. Dr. Bekir Güler, "Öğrencilere bilim ve sanatı ulaştırırken daha büyük bir topluluğa ulaşabilmek için bizler onların ayağına gidelim dedik. Bu kapsamda proje ekibimiz; bilim, doğa ve sanat etkinliklerini köylerde yaşayan öğrencilerimize götürerek onlara içerisinde yaşadıkları doğaya daha farklı bir bakış açısı ile yaklaşmaları konusunda rehberlik etti. Böylece öncelikle projenin hedef kitlesini oluşturan 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri olmak üzere bölgede doğayla iç içe yaşayan tüm bireylerin doğa ile olan bağlarını güçlendirmelerini ve eğlenerek öğrenmelerini sağladık." dedi.

"Kamptan sonra çocukların daha mutlu olduklarını gördük"

Dr. Güler, genç-yaşlı, çocuk-yetişkin, anne-baba ayırt etmeksizin bilimi ve doğayı yeniden keşfetmek isteyen herkesin kamplarda bir araya geldiğini ifade ederek, "Bartın, okullarda verilen bilim-doğa-sanat ilişkisinin örneklerinin doğrudan bulunabileceği ve uygulanabileceği konumlarda yer almaktadır. Bu doğrultuda, doğada bilim ve sanat etkinlikleri düzenleyerek çocuklarımıza önemli bir farkındalık oluşturmayı gaye edindik. Projemize Bartın'da ikamet eden öğrencilerimizin yanı sıra Eskişehir, İstanbul, Ankara, Denizli, Van gibi birçok ilden de başvurular oldu. Kamplarımızda başvurulu katılımcı olarak toplam 140 öğrencimizi ağırladık. Bununla birlikte başvurulu öğrencilerimizin haricinde yaklaşık 30 misafir öğrenci etkinliklerimize katıldı. Ayrıca köy sakinleri, yerel yöneticiler ve velilerimiz de misafir olarak etkinliklerimizin tadını doyasıya çıkardılar. Kamplardan sonra hem öğrencilerimizin hem de köy sakinlerinin etkinliklerden memnun kaldıklarını görmek bizleri oldukça mutlu etti." diye konuştu.

Rektör Uzun da kamplarda çocuklarla bir araya geldi

TÜBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamında Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da Küre Dağları Milli Parkı Arıt-Söğütlü Ziyaretçi Merkezi'nde kurulan kampa katılarak çocuklarla bir araya geldi.

Öğrencilere sorular sorarak doğayı tanımaları ve korumaları noktasında öğütlerde bulunan Rektör Uzun, kuş evleri ve su arıtma sistemi yapan çocuklara eşlik etti.

Rektör Uzun'un "eğlenerek öğrenme" anlayışıyla yapılan etkinlikler kapsamında mozaik yapan öğrencilere eşlik etmesi ise renkli görüntüler oluşturdu.

"Bilim ve sanatı toplumla buluşturmayı önemsiyoruz"

Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen öğretim elemanlarını tebrik eden Rektör Uzun, "Üniversite olarak öğretim elemanlarımızla yaptığımız tüm çalışmaları toplumun hizmetine sunma gayretinde olduk. Bölgemizden başlayarak, ülkemizin gelişimine katkı sunmak istiyoruz ve çalışmalarımızı bu amaçla sürdürüyoruz. Bu doğrultuda; bilimin toplum ile buluşturulmasını ve özellikle çocuklarımızdan başlayarak toplumda yaygınlaştırılmasını sağlayan bu projeyi oldukça önemli buluyorum. Tamamlanan projenin çocuklarımızın merak etme, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerini keşfetmelerine yardımcı olacağına inanıyorum. Bu doğrultuda emeği geçen öğretim elemanlarımızı tebrik ediyorum. Bunun yanı sıra her zaman yanımızda olarak bizlere destek veren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç hocamıza ve YÖK üyelerimize; teşviklerinden dolayı TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Hasan Mandal'a da teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca; bu projede de olduğu gibi ihtiyaç duyduğumuz her anda yanımızda olan Bartın Valimiz Sayın Sinan Güner'e, kamu il yöneticilerimiz ile kamu-özel sektörden paydaşlarımıza da müteşekkirim." dedi.

"Projenin Türkiye genelinde uygulanabilirliği değerlendirilecek"

Rektör Uzun, projenin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilgiyle takip edildiğini de belirterek, "Çocuklarımıza bir yandan bilimi ve sanatı sevdirmeyi diğer yandan da doğayı tanımaları ve korumaları için bilinç oluşturmayı amaçlayan projenin sonuç raporu Milli Eğitim Bakanlığımıza da iletilecek. Böylece tamamlanan projemizin iyi bir uygulama örneği olarak Türkiye çapında uygulanabilirliği değerlendirilecek. Bu noktada yakın ilgilerinden dolayı Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'a ve Bakan Yardımcılarımız Prof. Dr. Mustafa Safran'a, Prof. Dr. Mahmut Özer'e, İbrahim Er'e ve Reha Denemeç'e de teşekkürü bir borç bilirim." diye konuştu.

Kaynak: İHA