Köylerden öğrenci taşıyan servislere jandarma denetimi

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Taşımalı Eğitim Sistemine dâhil olan yerleşim alanlarından öğrenci taşıyan servis ve şoförlerini denetledi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş ekipleri, merkez ilçeye bağlı köylerde eğitim gören ilk ve ortaokul öğrencilerini taşıyan öğrenci servislerine yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde, Merkez ilçe Jandarma Komutanı Teğmen İzzet Görenli denetimler sırasında öğrencilere ve servis şoförlerine bilgiler verdi. Jandarma trafik ekipleri ise, gerekli noktalarda okul servis araçlarını durdurarak belirlenen kanun ve yönetmelik çerçevesinde denetim yaptı, sürücülerin ve servis araçlarının belgeleri kontrol edildi. Denetimlerde, servis araçlarındaki uyarı lambaları, otomatik kapıları, araç içi temizliği, yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası ve emniyet kemerlerini kontrol eden ekipler, kurallara uymayan şoförlere yönelik yasal işlemlerin uygulanacağı konusunda da uyarılarda bulundu.

'DENETİMLERİN SÜREKLİ OLMASI GEREKİYOR'

Yapılan denetimlerin gerekli olduğunu ifade eden servis şoförü Bayram Aslaner, "Denetimlerde, araçlarda sigorta, emniyet kemeri, otomatik kapı, temizlik gibi konular inceleniyor. Bu denetimlerin sürekle olması gerekiyor. Çünkü bir kişi bir hata yapıyor bu hatayı tüm servis şoförleri çekiyor. Bizler eğitim öğretim yılına, araçlarımızın tüm donanımıyla hazırız. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onların güvenliği bizim güvenliğimiz" dedi.

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DHA