Köylü kadınlar, hem rehberlik hem de ticaret yapıyorlar

MUĞLA – Muğla'nın Milas ilçesi ile Aydın'ın Söke ilçesi arasında kalan Bafa Gölü'nün kenarında kurulu Herakleia Antik Kenti, yerli ve yabancı pek çok kişinin dikkatini çekerken, Antik Kent'e sahip çıkan yöre sakinleri hem bölgenin tanıtımını...

İhlas Haber Ajansı
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Köylü kadınlar, hem rehberlik hem de ticaret yapıyorlar

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Milas ilçesi ile Aydın'ın Söke ilçesi arasında kalan Bafa Gölü'nün kenarında kurulu Herakleia Antik Kenti, yerli ve yabancı pek çok kişinin dikkatini çekerken, Antik Kent'e sahip çıkan yöre sakinleri hem bölgenin tanıtımını yapıp hem de el emeği göz nuru işlerini pazarlıyor.

Milas Kapıkırı Köyü yakınlarından bulunan Herakleia Antik Kenti'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen kazı çalışmaları devam ederken, yaklaşık 2 bin 800 yıllık antik kenti yöresel kıyafetli köylü kadınları renklendiriyor.

Her gün sabahın erken saatlerinde el emeği göz nuru el işlerini sardıkları bohçaları sırtlayıp bölgeye gelen kadınlar, bir yandan tezgah açıp el emeklerini ekonomiye dönüştürürken diğer yandan da bölgeye gelenlere rehberlik hizmeti veriyorlar.

Antik kent ile iç içe olan ve Kapıkırı Köyü'nde yaşayan kadınlar, Bölge'nin tarihini ve yapıların özelliklerini dinleye dinleye öğrendiklerini belirterek, "Gelen turistlere bölgeyi biz tanıtıyoruz. Bunu yaparken el emeği göz nuru yöresel ürünlerimizi de pazarlıyoruz. Bu işi önce yöreye gelen turistlere yardımcı olmak amacıyla başlatmıştık. Süreç içerisinde bizler için bir uğraş haline geldi. Gelenler bizden biz de gelenlerden razıyız" diyerek bölgeyi tanıtırken ekmek paralarını da çıkardıklarını söylediler.

Köylü kadınlar, hem rehberlik hem de ticaret yapıyorlar

Köylü kadınlar, hem rehberlik hem de ticaret yapıyorlar

Köylü kadınlar, hem rehberlik hem de ticaret yapıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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