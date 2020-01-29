Köylü kadınlar tarlada hazırlandıkları tiyatrodan kopamadı

BİLECİK (AA) - TAYYİB HOŞBAŞ - Bilecik'te "Tarladan tiyatroya" projesi kapsamında ilk kez sahneye çıkan çiftçi kadınlar, çok sevdikleri tiyatrodan kopamayınca yeni oyun hazırlığına başladı.

Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğü, renkli karakterlere sahip çiftçi kadınların sanat yeteneklerini açığa çıkarmak amacıyla geçen yıl proje başlattı.

Proje kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Tiyatro ve Sahne Sanatları Kulübü öğrencileri, Kurşunlu ve Yeniköy'den gönüllü 7 çiftçi kadına tiyatro eğitimi verdi. Yaklaşık 1 aylık eğitim alan kadınlar, öğrencilerin yazdığı, projeyle aynı adı taşıyan ve çiftçi kadınların tiyatro oyuncusu olmasını anlatan oyunu geçen kasım ayında sahneledi.

Bu oyunla tanıyıp sevdikleri tiyatrodan kopamayan çiftçi kadınlar, yeni bir oyun talebinde bulundu. Kadınlar, önceki oyunun devamı şeklinde yazılan yeni oyuna tarlada, bahçede, evde hazırlanmaya başladı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çiftçilikle uğraşan insanlar neden tiyatro oynayamasın?" fikrinden yola çıkarak "Tarladan tiyatroya" projesini başlattıklarını anlattı.

Tarımla, toprakla ve hayvancılıkla uğraşan insanların, sanatsal bir yönünün olduğunu düşündüklerini ifade eden Yoldaş, "Eğitimler sonucunda kadın çiftçilerimiz geçen kasım ayında tiyatro oynayarak güzel bir olaya imza attılar. Kadınlarımız çok büyük bir başarı sergilediler, inşallah önümüzdeki günlerde bir sahne daha alacaklar. oyun sayesinde kadınların kendine olan güvenleri arttı. Talep olursa Türkiye'nin bir çok yerinde sahne almaya hazırlar." diye konuştu.

- "Tiyatro ile hayatımız değişti"

Oyuna hazırlanan kadınlardan 58 yaşındaki Necla Türker, proje öncesinde köyünde kendi halinde çalışan bir kadın olduğunu söyledi.

Bir günde hayatının değiştiğini kaydeden Türker, "Biz köyde tarladan eve, evden pazara giden insanlardık. Fakat bu proje ile tiyatroyla tanıştık, tiyatro başka bir şeymiş." dedi.

Güzel anılar biriktirdiklerini vurgulayan Türker, artık tiyatrodan kopmak istemediklerini belirterek, "Bir oyun oynadık sahnede, çok güzeldi, çok memnun kaldık. İkinci oyun için hazırlanıyoruz, çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Tiyatro ile hayatımız değişti diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Fevziye Çobanoğlu (42) da çok eğlenceli bir projeye dahil olduğunu ifade ederek, şunları anlattı:

"Köy hayatı yaşıyoruz, hayvana, ahıra, bağa, bahçeye, her yere koşuyoruz. Öğrenciler bir gün bizi ziyarete geldi ve 'Sizinle tiyatro çalışması yapalım.' dediler. 'Yapamayız' desek de onlar 'Yaparsınız' dediler. Bunlar yazıp çizmişler, biz de gittik, dersler aldık. Tarlada hem çalışıyoruz hem de ezber yapıyoruz."

Proje öncesinde tiyatronun ne olduğunu bilmediğini kaydeden Çobanoğlu, "Daha sonra bir anda sahnede bulduk kendimizi, ışıkların altında mükemmel bir deneyim yaşadık." dedi.

- "Gençlerin yapamadığını yaptılar"

Kadınlara gönüllü olarak tiyatro eğitimi veren BŞEÜ Tiyatro ve Sahne Sanatları Kulübü Başkanı Haluk Munar da projeye dahil olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eğitimlerin çok eğlenceli geçtiğini aktaran Munar, "Onlar kısa sürede bu işi başardılar. Sabah inek sağıyorlar, tarlaya ekime gidiyorlar, çocuk, eş derken bu karmaşık düzenin arasına tiyatro gibi güzel bir şeyi koyduk." diye konuştu.

Kaynak: AA