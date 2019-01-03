Köylülerden JES’e karşı çadırlı eylem

Manisa'nın Salihli ilçesinin Hacıbektaşlı Mahalle sakinleri, mahallelerine özel bir şirket tarafından yapılması planlanan Jeotermal Enerji Santrali'ne (JES) karşı harekete geçti. Mahalle sakinleri JES'e karşı eylem çadırı kurdu. Hacıbektaşlı Mahalle sakinlerinin eylem çadırına Salihli Çevre Derneği üyelerinin yanı sıra Çukuroba ve Yenipazar Mahalle sakinleri destek verdi.

Kurdukları eylem çadırında nöbet tutan mahalle sakinleri, hazırladıkları dövizlerle basın açıklamasında bulundu. Basın açıklamasını okuyan mahalle sakinlerinden Eşe Kozak, "Bizler bu toprakların sahibi Salihli halkıyız. Anayasanın 56. Maddesine göre herkes sağlıklı ve dengeli çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların görevidir. Yani kısaca bizler burada devlete olan görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Aydın'da yaşananları, vatandaşların çaresizliğini, Buharkent'te doğanın nasıl yok olduğunu, Alaşehir yavaş yavaş ölüyor ve onların çaresizliğini gördük. Şimdi Sıra bizim topraklarımız geldi. Bizler yerin 2500 metre altından çıkan zehirli akışkan ve buhar ile zehirlenmek istemiyoruz. Daha şimdiden gözlerimizin önünde doğayı nasıl tahrip ettiklerini, dağı nasıl yok ettiklerini gördük. Şirketin Yılmaz mahallesindeki Jeotermal Elektrik Santralinden dolayı arılar ölüyor, zeytin ağaçları kurumaya başladı. Bu santrallerin ömrü 30-40 yıl. 30-40 yıl sonra enerji firmaları gittiğinde ovalarımız verimsizleşmiş, insanlarımız kanserle cebelleşecek; içme ve sulama sularımız kalmayacak. Bu ovalardaki binlerce çiftçi işçi işsiz ve çaresiz kalacaktır. Bizler, mahallemize kuyu açılmasını ve Jeotermal Santral kurulmasını istemiyoruz." dedi.

"JES'e hayır diyoruz"

Mahalle sakinlerinden Hacer Ekim, "Biz JES'e hayır diyoruz. Doğamızı, çevremizi, yeşilliğimizi korumak istiyoruz. Biz çoluğumuzu, çocuğumuzu, yeşilliğimizi kaybetmek istemiyoruz" derken, JES'e hayır demek için çadır kurduklarını ifade eden Eşe Kozak ise, "Bütün mahalle kadınları olarak buradayız ve JES'e hayır diyoruz. Çıktığımız bu yoldan, sonuna kadar geri dönmeyeceğiz. Ölmek var, dönmek yok" dedi.

Mahalle sakinlerinden Mukaddes Ergün ise geçimini çiftçilikle sağladıklarını dile getirirken, Çiçek Baysal ise burada JES'siz bir hayat yaşamak istediklerini belirtti. "Biz burada topraklardan idare oluyoruz" diyen Ayşe Ergün, "Biz nereye gideceğiz. Burada bu kadar milletimiz aç bekliyor. Bize peynir, ekmek verecekler mi? Biz kesinlikle JES istemiyoruz. Gece gündüz, sonuna kadar burada bekleyeceğiz" sözlerine yer verdi.

Kaynak: İHA