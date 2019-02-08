Köylülerin zorlu kış mesaisi

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde çiftçiler, yaz aylarında daha fazla verim almak için kış aylarında yoğun mesai harcıyor. Karla kaplı tarlalara giden çiftçiler, burada gübre döküp ürünlerinin olgunlaşmasını sağlıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçe ve köylerinde yaşayan vatandaşlar, çetin geçen kış aylarında çalışmalarına devam ediyor. Ahırlarda biriken organik gübreleri kızaklarla tarla ve bahçelerine taşıyan köylüler, şimdiden ilkbahar ve yaz aylarına hazırlık yapıyor. Yaz aylarında daha fazla verim almak isteyen köylüler, yaklaşık bir metrelik karın altında tarla ve bahçelerde çalışmaya devam ediyor.

Kar kış demeden çalışıyorlar

İlçeye bağlı Başaran köyünde yaşan Gökçe ailesi, ahırda biriken organik gübreleri tarlalarına taşıyor. Köylüler, yaklaşık bir haftadır yoğun karla mücadele edip gübreleri toprakla buluşturmaya devam ediyor. 80 yaşındaki Çöli Gökçe, eşi ve torunlarıyla beraber tarlada çalışıp gübre döktüklerini söyledi. Gökçe, "Her yıl bu vakitlerde tarlalara gübreyi getiriyoruz. Hem karlar çabuk eriyor hem de tarlalarımızdan daha çok verim alıyoruz, yorucu bir iş ama mecburuz" dedi.

Yusuf Gökçe ise, tarlaya gelip dedesine yardım ettiğini söyledi. Yusuf Gökçe, "Dedem yaşlı ve bizim için çalışıyor. Biz de okul çıkışı ona yardıma geliyoruz. Ahırda biriken gübreyi torbalara koyup sonra kızak ve bidonlarla tarlaya getiriyoruz. Sonra serpiyoruz yaz aylarında verimin çok olması için yapıyoruz bu işlemi" diye konuştu.

Kaynak: İHA