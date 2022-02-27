Koyun can derdine, Trump laf gönderme! Savaşı bir kenara bıraktı, Joe Biden'a sardı! "Ben varken Rusya böyle yapamazdı!"

Rusya'nın, Ukrayna'yı işgalinde bugün 3. gün sona eriyor. Halk, korku ve panik içerisinde vatanını korumaya büyük cesaretle devam ederken, Avrupa'nın sessizliği dünyayı inletiyor. Son olarak Kiev'de yeniden yükselen siren ve patlama sesleri tansiyonu yeniden yükseltti. ABD eski Başkanı Donald Trump, yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya'nın saldırısını kınamakla yetinen Trump, yeni başkan Joe Biden'ı da hedef almayı ihmal etmedi.

"KOYUN CAN DERDİNDE"

ABD eski Başkan'ı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşı kınayarak, "Putin, Biden ile davul çalar gibi oynuyor. Herkesin anladığı üzere, 2020'de seçimlerimize hile karıştırılmasa ve ben tekrar başkan olsaydım, bu korkunç felaket asla yaşanmazdı" ifadelerini kullanarak, kendini övmeye devam etti. Trump, sadece kendi döneminde hiçbir gücün tek bir ülkeyi bile işgal edemediğini söyleyerek, "Rusya'nın George W. Bush döneminde Gürcistan'ı, Barack Obama döneminde ise Kırım'ı işgal ettiğini biliyorsunuz. 21. yüzyılda başkanlığı döneminde Rusya'nın başka bir ülkeyi işgal etmediği tek kişiyim" dedi.

Trump, Putin'in 'zeki' birisi olduğunu vurgulayarak, "Sorunumuz Putin'in zeki olması değil, o elbette zeki biri. Asıl sorunumuz bizim kendi liderlerimizin aptal olması, aptal, çok aptal" şeklinde konuşurken, "Koyun can derdinde, kasap et" atasözünü akıllara getirdi.