Koyun Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Koyun Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Koyun Yetiştiricisi ne iş yapar, Koyun Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Koyun Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Koyun Yetiştiricisi Tanımı;

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Koyun Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Koyun Yetiştiricisi Maaşları

Koyun Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Koyun Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Koyun Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6121.08

Meslek Adı :

Koyun Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Hayvan Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Çiftlik Ve Süt Hayvanları Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Koyunları et, süt, yün ve diğer ürünlerinden yararlanmak için yetiştirme ve üretme işlerinde çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Koyun Yetiştiricisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hayvan Yetiştirme İşçisi (Genel) de belirtilen benzer işleri yapmak,

b) Sürüyü meraya götürüp yayılmalarını sağlamak,

c) Hasta koyunları tespit etmek,

d) Koyunları yırtıcı hayvanlara karşı korumak için sürüyü gözetlemek,

e) Sürüyü toplayıp ağıla götürmek,

f) Ağılın ve çevresinin gerekli temizliğini yapmak,

g) Ağılın tabanına yumuşak ve sıcak olması için saman atmak,

h) Koyunların ot, saman, su ve yemlerini sürekli temin etmek,

i) Ağılda koyunları saymak,

j) Sakat, hasta ve doğumu gelen hayvanları ayırıp kahyaya bildirmek,

k) Kırkım hayvanlarını kırkımcıya teslim etmek,

l) Sütlerini elle sağmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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