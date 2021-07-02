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  3. Koyunlar teker teker ölmeye başladı, çoban neye uğradığını şaşırdı: 164 koyun telef oldu

Koyunlar teker teker ölmeye başladı, çoban neye uğradığını şaşırdı: 164 koyun telef oldu

Aksaray'da merada otlayan koyunlar tarla kenarındaki su birikintisinden su içince ağızlarında kan gelmeye başladı. Çoban yaşanan olay sonrası şoke olurken, 164 koyun telef oldu.

Koyunlar teker teker ölmeye başladı, çoban neye uğradığını şaşırdı: 164 koyun telef oldu

Aksaray'ın Eskil ilçesinde şoke eden bir olay yaşandı. Merada otlayan koyunlar tarlada biriken sudan içince ağızlarından kan ve köpük gelmeye başladı. Koyunlar teker teker ölmeye başlayınca panikleyen çoban, jandarma ekiplerinden destek istedi.

AĞIZLARINDAN KAN VE KÖPÜK GELMEYE BAŞLADI

Üzücü olay Eskil Dayıkuyu Yaylası'nda yaşandı. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Cuma Mutlu, sürüsünü meraya çıkardı. Tarlanın kenarındaki birikmiş sudan içen hayvanların bazılarının ağız ve burunlarından kan ve köpük gelmeye başladı. Gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşıran Mutlu, durumu jandarma ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Koyunlar teker teker ölmeye başladı, çoban neye uğradığını şaşırdı: 164 koyun telef oldu

ÖLEN HAYVANLARDAN NUMUNE ALINDI

Bölgeye gelen Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, olay yerinde incelemede bulunduklarını söyledi. Telef olan hayvanlardan incelenmek üzere numune aldıklarını belirten Saklav, "Şu anda bilinmeyen bir sebepten dolayı üreticimize ait 164 küçükbaş hayvanın telef olması üzerine geldik. İnşallah üreticimizi mağdur etmeyeceğiz." diye konuştu.

Koyunlar teker teker ölmeye başladı, çoban neye uğradığını şaşırdı: 164 koyun telef oldu

Mutlu ise koyunların suyu içtikten sonra bir anda telef olduklarını, ekonomik olarak büyük kayıp yaşadığını kaydetti. Telef olan koyunlar, yapılan incelemenin ardından kireçlenen çukura gömüldü.

Koyunlar teker teker ölmeye başladı, çoban neye uğradığını şaşırdı: 164 koyun telef oldu

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